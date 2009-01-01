городской посёлок Сопоцкин, Гродненский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Сопоцкин

Гродненский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Сувалкская губерния, Августовский уезд, Гмина Валловичевце
поселок Сопоцкин184640 ୲ 905448646415439978151131

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Гродненский район
гп Сопоцкин1231

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Гродненский район, Сопоцкинский сельсовет
гп Сопоцкин481

Мы используем куки для улучшения работы сайта.