- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2407Фидровка, с. вл.при р. Хороле.5434226572619Церковь православная 1. Заводов 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
452. Фидровка, село бывшее владельческое, при речке Хороле, дворов 334, жителей 1650, церковь православная, питейный дом, лавка, 2 ярм. — преполовен. и 1 окт., 8 ветряных Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
2.0Федоровка селоФедоровское крестьян собственников 1-ое2055212212—3126696271296
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18005Федорівкаселоцентр сільської радир-н Глобинськийсільрада Федорівська