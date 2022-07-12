село Фёдоровка, село Фёдоровка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Фёдоровка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кременчугский уезд
2407Фидровка, с. вл.при р. Хороле.5434226572619Церковь православная 1. Заводов 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Кринковская волость
452. Фидровка, село бывшее владельческое, при речке Хороле, дворов 334, жителей 1650, церковь православная, питейный дом, лавка, 2 ярм. — преполовен. и 1 окт., 8 ветряных Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кременчугский уезд, Крынковская волость
2.0Федоровка селоФедоровское крестьян собственников 1-ое20552122123126696271296

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18005Федорівкаселоцентр сільської радир-н Глобинськийсільрада Федорівська
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