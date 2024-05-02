Населенное место

Санники, им. (Сытиной), оз. Гиньково, жит. 15 (9 м. 6 ж.), дес. 165, у. гор. 25 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Березвечь 40 в.