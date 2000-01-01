деревня Каменка, деревня Каменка, Жердевская волость, Покровский уезд (на 1905) — Familio

Каменка

Жердевская волость, Покровский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Покровский уезд
4364Каменка, д. вл.при р. Большом Киржаче.521992929

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Покровский уезд, Жердевская волость
35. Каменка, деревня бывшая владельческая, при реке Киржаче, дворов 10, жителей 57, 2 красильни

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Александровский уезд, Андреевская волость
189Кашенки деревня33699226
Покровский уезд, Жердевская волость
4960Каменка деревня62121025011
4961При ней лесная сторожка М. А. Недыхляевой511035112
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