деревня Поздеевская, деревня Поздеевская, Устькубинский район, Северный край (на 1931) — Familio

Поздеевская

Устькубинский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
3772Поздеевская, д. вл.при колодце.46851413

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Новостаросельская волость
7443ПоздеенскоеПоздеевск.Николаевский-НовосельскийЛасковской495132229
75ПоздеенскоеРудинскоеНиколаевский-Новосельскийсобственники495479

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Устькубинский район, Раменский сельсовет
Поздеевское 5795деревняЗимнее: 2 км. Летнее: 2 км.Зимнее: 20 км. Летнее: 20 км.Зимнее: 73 км. Летнее: 73 км.1315
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