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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Нижние чины Русской императорской армии. Нижегородская губе Показать все
• Нижние чины Русской императорской армии. Нижегородская губе Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3211Силинский Майдан, д. каз.при прудах.1842134383431
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
484. Силинский Майдан, деревня бывшая государственная, дворов 155, жителей 984, 5 ветряных мельниц, красильный завод, 2 кузницы
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
д. Силинский-Майдан108013368
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Силинский-Майдан д.408Силинский1270Поя п/о1415
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
19948Силинский Майдандеревня55°07'44°20'N-38-029
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22657436121д Силинский Майдандеревня