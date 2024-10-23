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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
128. Новый Погост, местечко бывшее владельческое, дворов 40, жителей 399, волостное правление (уездный город в 63 верстах), школа, питейный дом. В 6 верстах — Бильдзюги, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Новый-Погост58272476361231983269646799
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Новые-Погосты, м., жит. 521 (254 м. 267 ж.), дес. 470, у, гор. 51 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Бальбиново 52 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Новый Погост427
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Новый Погост218