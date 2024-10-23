деревня Новый Погост, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Новый Погост

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Дисненский уезд, Новопогостская волость
128. Новый Погост, местечко бывшее владельческое, дворов 40, жителей 399, волостное правление (уездный город в 63 верстах), школа, питейный дом. В 6 верстах — Бильдзюги, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Виленская губерния, Дисненский уезд, Ново-Погостская волость
местечко Новый-Погост58272476361231983269646799

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Ново-Погостская волость
Новые-Погосты, м., жит. 521 (254 м. 267 ж.), дес. 470, у, гор. 51 в., вол. пр. здесь, ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Бальбиново 52 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Миорский район, Новопогостский сельсовет
д Новый Погост427

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Новопогостский сельсовет
д. Новый Погост218

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