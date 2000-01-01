колония Абазовка, колония Абазовка, Корытнянская волость, Балтский уезд (на 1905) — Familio

Абазовка

Корытнянская волость, Балтский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
колония
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Балтский уезд, Корытнянская волость
214. Абазовка, колония евреев-земледельцев, дворов 38, жителей 1991, молитвенный дом, питейный дом

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Балтский уезд, Корытнянская волость
Абазовка4732410½
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