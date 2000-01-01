деревня Большая Колпеница, Барановичский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Большая Колпеница

Барановичский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Новогрудский уезд, Стволовичская волость
541. Великая Колненица, село бывшее государственное, дворов 57, жителей 420, церковь православная, школа

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Новогрудский уезд, Стволовичская волость
Колпеница Великая, село6431102142525
Колпеница, леснич.912143524

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Барановичский район, Колпеницкий сельсовет
д Большая Колпеница858

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Барановичский район, Столовичский сельсовет
д. Большая Колпеница27

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