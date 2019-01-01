село Георгиевское, село Георгиевское, Заволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Георгиевское

Заволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кинешемской уезд
5792Георгиевское (Георгиевское что на Колдоме), с.при рч. Колдоме.3628194763Церковь православная. Георгиевское волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Георгиевская волость
88. Георгиевское, село бывшее владельческое, при реке Колдоме, дворов 22, жителей 120, волостное правление (уездный город в 36 верстах), церковь православная, 2 ярм. В 8 Показать все

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кинешемский уезд, Георгиевская волость
Георгиевское с., шрч. Колдома25327979112191Преобладающие промыслы по Георгиевской волости: фабричные рабочие, матросы, судорабочие и перевозчики, пастухи, печники, плотники, возка, пилка и рубка дров

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Георгиевская волость
село Георгиевское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Заволжский район
586797Георгиевскоесело57°28'41°43'O-37-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Заволжский муниципальный район, Волжское сельское поселение
24605410106с Георгиевскоесело
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