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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Гражданское дело по иску общества крестьян деревни Пищиково Елизаровской волости с общества крестьян деревни Берсенево 130 руб. 1905 г. // Гос. архив Ярославской области Показать все
Дело по прошению уполномоченных от общества крестьян деревни Пищиково Елизаровской волости, Л. М. Новожилова и И. Н. Федорова, о восстановлении межевых знаков и отграниче Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 281, 282, 284, 296, 301, 342, 387, 393, 394. Изда Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3767Пищиково, д. каз.при р. Нерли.30305512
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4390Пищиково деревня2751303010