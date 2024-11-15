деревня Андреевка, Иордановская волость, Зиньковский уезд (на 1900) — Familio

Андреевка

Иордановская волость, Зиньковский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
В Мест. Ковалевке, С. Жоржовке, Д. Андреевке и Хут. Бойроцком12Софья Григ. Милорадовичева1638753

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Иордановская волость
28.0Андреевка (Еремеево) деревняАндреевское6362940266138108246

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