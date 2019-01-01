деревня Деллес, Variešu pagasts, Jēkabpils novads (на 2019) — Familio

Деллес

Variešu pagasts, Jēkabpils novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Двинский уезд, Унгермуйжская волость
77ДеллесдеревняБерзовка, болотоКрейцбургского, лютеранскогоРушендорфскому сельскому обществу6

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jēkabpils novads, Variešu pagasts
Dellesagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=49386

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