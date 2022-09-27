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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги прихода села Андреевского 1913-1917 гг.< Показать все
• Метрические книги прихода села Андреевского 1913-1917 гг.< Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1265Злобино, сц. вл.при колодце.244129297Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
472. Злобино, сельцо бывшее владельческое, дворов 15, жителей 127, почтовая станция, лавка
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Злобино сельцо1724на пересечении Рязанского шоссе с Зар.-Егор. трактомъ1510410621057252Луховицы
Злобино усад. двор. Злобина1725на пересечении Рязанского шоссе с Зар.-Егор. трактомъ—13457252Луховицы
Злобино усад. крест. Шотина1726—11257252Луховицы
Злобино усад. двор. Злобиной1728—1—157252Луховицы