сельцо Злобино, Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Злобино

Зарайский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Москвы и Московской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги прихода села Андреевского 1913-1917 гг.< Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Зарайский уезд
1265Злобино, сц. вл.при колодце.244129297Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Луховичская волость
472. Злобино, сельцо бывшее владельческое, дворов 15, жителей 127, почтовая станция, лавка

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Зарайский уезд, Луховическая волость
Злобино сельцо1724на пересечении Рязанского шоссе с Зар.-Егор. трактомъ1510410621057252Луховицы
Злобино усад. двор. Злобина1725на пересечении Рязанского шоссе с Зар.-Егор. трактомъ13457252Луховицы
Злобино усад. крест. Шотина172611257252Луховицы
Злобино усад. двор. Злобиной17281157252Луховицы

Мы используем куки для улучшения работы сайта.