деревня Дьяково, деревня Дьяково, Лежневский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Дьяково

Лежневский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Ковровский уезд
2702Дьяково, д. вл.при колодце.5210143353

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Ковровский уезд
С. Лежнево, Михалово, Смердово и Клементьево. Д. Авдотицы, Дьяково.9Кн. Вас. Васил. Долгорукий2361832

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Лежневский район
589129Дьяководеревня56°45'41°02'O-37-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Лежневский муниципальный район, Новогоркинское сельское поселение
24614435131д Дьяководеревня
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