село Ишково, Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Ишково

Ивантеевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1671Ишковка (Краснинькое), с. каз.при р. Малом Иргизе.533235200205Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Николаевская волость
971. Ишковка (Свиное Болото, Красненькое), село бывшее государственное, при реке М. Иргизе, дворов 62, жителей 478, церковь православная, 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Николаевская волость
С. Ишковка (Свиное Болото и Красненькое тож). Б. госуд. Рус. Прав.4615115548105356366

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ивантеевский район
57398Ишковосело52°27'с.ш.49°07'в.д.N-39-123

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ивантеевский муниципальный район, Бартеневское сельское поселение
63619410111с Ишковосело

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