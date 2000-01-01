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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2251Коноваловка, с. вл.при р. Орели и рч. Липянке.654047115134Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
С. Коноваловка31Тат. Ив. Васецкая107—29
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
374. Коноваловка, село бывшее владельческое, при речке Липянке, дворов 50, жителей 308, церковь православная, питейный дом, 4 ветряных мельницы