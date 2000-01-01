село Коноваловка, село Коноваловка, Константиноградский уезд, Полтавская губерния (на 1886) — Familio

Коноваловка

Константиноградский уезд, Полтавская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2251Коноваловка, с. вл.при р. Орели и рч. Липянке.654047115134Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
С. Коноваловка31Тат. Ив. Васецкая10729

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Жирковская волость
374. Коноваловка, село бывшее владельческое, при речке Липянке, дворов 50, жителей 308, церковь православная, питейный дом, 4 ветряных мельницы
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