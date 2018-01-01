село Нижнее Хоронево, село Нижнее Хоронево, Шумячский район, Смоленская область (на 2018) — Familio

Нижнее Хоронево

Шумячский район, Смоленская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Шумячская волость
15Дер. Хороневопроселочной в м. Петровичиреке ОстреХороневск. с. о. 37155150Дубовицкого пр. 14339

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Шумячский район
178081Нижнее Хороневосело53°52'00"31°18'00"N-36-075
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