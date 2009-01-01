деревня Вороничи, Пуховичский район, Минская область (на 2021) — Familio

Вороничи

Пуховичский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Цитвянская волость
359. Вороничи, село бывшее владельческое, при реке Птиче, дворов 37, жителей 367, церковь православная, часовня

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Игуменский уезд, Цитвянская волость
Вороничи, деревня62992451485
Вороничи, имение51450496
Игуменский уезд, Омельнянская волость
Вороничи, урочище301041109030

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Пуховичский район, Руденский поссовет
д Вороничи126

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Пуховичский район, Руденский сельсовет
д. Вороничи206

Мы используем куки для улучшения работы сайта.