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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Сивица 1-я, д., жит. 692 (350 м. 342 ж.), дес. 318, раз. см. пред.
Сивица 2-я, д., жит. 264 (134 м. 130 ж.), дес. 199, раз. см. пред.
Сивица, б. кор. (Швыковского), жит. 6 (1 м. 5 ж.), дес. ⅛, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Сивица132
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Сивица128