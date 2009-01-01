Населенное место

Литвяны, им. спл. р. Вилия, (Висневского), жит. 23 (14 м. 9 ж.), дес. 300, у. гор. 38 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 30 в., ст. ж. д. Подбродье 25 в.