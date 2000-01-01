деревня Лаговицы, Княжевская волость, Ямбургский уезд (на 1913) — Familio

Лаговицы

Княжевская волость, Ямбургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Лаговицы, Княжевской волости, Ямбургского уезда, А. Адамова в д. Коноховицы. 1895–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Логовицы Княжевской волости Ямбургского уезда Андрея Петрова о возвращении ему отобранной крестьянами земли. 1909–1910 гг. // Центральный Показать все
О рассмотрении плана восстановления после пожара дер. Лаговицы Княжеской волости Ямбургского у. 1881 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
4927Лаговицы, д. вл.при колодце.3333215566

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Княжевская волость
Лаговицы д.373 стан2023 участок22станция Чирковицы.

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