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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Лаговицы, Княжевской волости, Ямбургского уезда, А. Адамова в д. Коноховицы. 1895–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
По ходатайству крестьянина дер. Логовицы Княжевской волости Ямбургского уезда Андрея Петрова о возвращении ему отобранной крестьянами земли. 1909–1910 гг. // Центральный Показать все
О рассмотрении плана восстановления после пожара дер. Лаговицы Княжеской волости Ямбургского у. 1881 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4927Лаговицы, д. вл.при колодце.3333215566
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лаговицы д.373 стан2023 участок22станция Чирковицы.