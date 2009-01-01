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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Романовщина 1, з., жит. 41 (27 м. 14 ж.), дес. 46, у. гор. 52 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Воропаево 37 в.
Романовщина 2, з., жит. 17 (10 м. 7 ж.), дес. 44, у. гор. 51 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Воропаево 34 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Романовщина200
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Романовщина106