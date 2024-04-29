слобода Рейтарская слобода, слобода Рейтарская слобода, Инсарский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Рейтарская слобода

Инсарский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Мордовии

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
440Рейтарская слобода, д. вл.при источниках.181967223240

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Хитровская волость
315. Рейтары, сельцо бывшее владельческое, дворов 68, жителей 476, 2 питейных двора
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