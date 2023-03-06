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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Демянский уезд
а) Д. Пеньково с пустош.37Ив. Ник. Шестаков492316
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
482. Пенькова, деревня бывшая владельческая, при реке Черной, дворов 23, жителей 115, волостное правление, лавка. В 3 верстах — 2 церкви православных, школа. В 8 верстах Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
39Пеньково (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Леониховского334979751541572земледелиеотхожий промыселДемянско-Молвотицкий земский тракт.ручей Безымянный.Хлебо-запасный магазин, земская конная станция, смежна с усадьбой г. Шестакова.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312516Пеньководеревня57°31'00"32°28'00"O-36-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49612413306д Пеньководеревня