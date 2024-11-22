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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Конский-Бор, ф. (Тышки), спл. р. Ошмянка, жит. 3 (1 м. 2 ж.), дес. 35, у. гор. 25 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Солы 12 в.
Конский-Бор, д. спл. р. Ошмянка, жит. 43 (21 м. 22 ж.), дес. 59, у. гор. 26 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 16 в., ст. ж. д. Солы 12 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Березовая Роща14
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Березовая Роща18