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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Драчево Солецкой волости Новоладожского у. 1915 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
О разверстании на отруба надельной земли крестьян деревни Драчево Солецкой волости. 1912–1913 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
Уставная грамота, выданная вдовой ген. -ад., ген. -лейт. гр-ней Н. Д. Протасовой крестьянам селения Драчевой Тигодской волости. // Центральный государственный исторически Показать все
Уставная грамота, выданная вдовой ген. -ад., ген. -лейт. гр-ней Н. Д. Протасовой крестьянам селения Драчевой Тигодской волости. // Центральный государственный исторически Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2851Драчева, д. вл.при колодцах.959533104111Часовня православная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд
Д. Ирса, Дуброва и Драчева14Гр. Протасова2855106
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Драчево д.941 стан10105 участок13город Новая Ладога.