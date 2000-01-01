деревня Драчево, Солецкая волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Драчево

Солецкая волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Драчево Солецкой волости Новоладожского у. 1915 г. // Центральный государственный исторический арх Показать все
О разверстании на отруба надельной земли крестьян деревни Драчево Солецкой волости. 1912–1913 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд Показать все
Уставная грамота, выданная вдовой ген. -ад., ген. -лейт. гр-ней Н. Д. Протасовой крестьянам селения Драчевой Тигодской волости. // Центральный государственный исторически Показать все
Уставная грамота, выданная вдовой ген. -ад., ген. -лейт. гр-ней Н. Д. Протасовой крестьянам селения Драчевой Тигодской волости. // Центральный государственный исторически Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2851Драчева, д. вл.при колодцах.959533104111Часовня православная.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд
Д. Ирса, Дуброва и Драчева14Гр. Протасова2855106

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Солецкая волость
Драчево д.941 стан10105 участок13город Новая Ладога.

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