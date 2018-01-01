село Соколова Балка, село Соколова Балка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Соколова Балка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Константиноградский уезд
2259Соколова Балка (Соколянка), д. каз.при балке Соколовой.7550115671690Сельское управление. Хлебный запасный магазин.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Константиноградский уезд, Нефорощанская волость
401. Соколовая Балка, деревня бывшая государственная, при балке Маячке, дворов 238, жителей 1438, школа, 31 в!тр. млнц.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Константиноградский уезд, Нефорощанская волость
4.0Соколова Балка селоСоколово-Балковское1075413425487125611882444

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18932Соколова Балкаселоцентр сільської радир-н Новосанжарськийсільрада Соколово-Балківська
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