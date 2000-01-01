хутор Какуринка, хутор Какуринка, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Какуринка

Репьёвский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Коротоякский уезд
1799Алексеевка (Алексеевское, Какуринка), сц. вл.при рч. Потудани.50813100104

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Коротоякский уезд, Новоуколовская волость
Алексеевка 1-я (Алексеевка,Какуринка), б. А. Я. Какуриной.3291сельцоОдинцовскаго223
Алексеевка 2-я (Какуринка), (Полные собственники, Вольноотпущенники)3298деревняАлексеевского 2-го15120

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Репьевский район
616990Какуринкахутор51°06'с.ш.38°29'в.д.M-37-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Репьёвский муниципальный район, Бутырское сельское поселение
20645404116х Какуринкахутор
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