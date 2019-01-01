посёлок Трудовой, посёлок Трудовой, Курский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Трудовой

Курский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский округ
861Тускаева, хут.в 3 верстах к северу от Эристовского кан.167668русскиеправославные

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Курский район
146748Трудовойпосёлок43°51'44°23'K-38-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Курский муниципальный район, Сельское поселение Балтийский сельсовет
7633402116п Трудовой#Н/Д
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