деревня Александровка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Александровка

Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1564Александровка, д. вл.при рч. Стерихе.504324154170

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Николаевский уезд
С. Александровское, Горянновка тож22Никол. Александр. Горяинов24835
С. Александровское, Горянновка тож22Никол. Александр. Горяинов24835

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Горяиновская волость
862. Горяиновка (Александровка), село бывшее владельческое, при речке Стерихе, дворов 123, жителей 767, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь правосла Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Николаевский уезд, Горяиновская волость
село Горянновка182224401976420932231432441

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Горяиновская волость
Д. Александровка. Б. помещ. Рус. Прав.416518052282329353
Николаевский уезд, Липовская волость
Х. "Александровский" Мещ. Рус. Прав.4465151702183238

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Духовницкий район
44749Александровкадеревня52°18'с.ш.48°16'в.д.N-39-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Духовницкий муниципальный район, Горяиновское сельское поселение
63614420106д Александровкадеревня

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