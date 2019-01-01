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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4463Таныпова, дер.при рч. Таныпе.653757447472Мечеть 1. Магометанская школа.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1371. Таныпова, деревня бывшая государственная, при речке Зирити, дворов 160, жителей 861, мечеть, школа, 2 постоялых двора
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
16) д. Таныпова на р.р. Тулве и Ермии, две мечети, магом. учил. «Медрессе»Таныпское общество298714654Вотчинники и припущенникиМагометанеБашкиры и тептяри685
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347247Таныпсело56°47'00"55°51'00"O-40-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57604440116с Таныпсело