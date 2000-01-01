деревня Панское, Селецкая волость, Краснинский уезд (на 1904) — Familio

Панское

Селецкая волость, Краснинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Краснинский уезд
7783Панское, д. вл.при рч. Дедовке.189125352

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Викторовская волость
388. Панское, село бывшее владельческое, дворов 19, жителей 136, волостное правление (у. г.½ в.), церковь православная, школа, водяная мельница. В 4 верстах — винокуренны Показать все

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Краснинский уезд, Селецкая волость
38ПанскоеДеревня172892105

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