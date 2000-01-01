деревня Юркино, Леоновская волость, Дорогобужский уезд (на 1904) — Familio

Юркино

Леоновская волость, Дорогобужский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
5157Юркино, д. вл.при рч. Конопельке.302941422

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Леоновская волость
292. Юркина, деревня бывшая владельческая, при рч., Трубильне, дворов 5, жителей 33, волостное правление. В 3 верстах — 2 церкви православных, часовня, 3 ярм. В 8 верстах Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Леоновская волость
деревня Юркина109270274269020572153421046

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Леоновская волость
68ЮркиноДеревня3092821Мелочная лавка.
69ЮркиноВладельческая усадьба30111

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