деревня Малая Карпуниха, Уренский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Малая Карпуниха

Уренский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Ветлужской уезд
2783Карпуниха малая, д.при колодцах.19½40113540Завод дегтярный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Ветлужский уезд, Заречная волость
1032. Карпуниха Малая, деревня бывшая владельческая, дворов 15, жителей 102, 2 дегтярных завода

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Ветлужский уезд, Заречная волость
Карпуниха Мал. д.колодцы192215052901421 кузницалесной

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Ветлужский уезд, Ново-Успенская волость
Карпуниха Мал.686Карпуновск. 181п/о. Ново-Успенск. 11521208

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Уренский район
17691Малая Карпунихадеревня57°42'45°47'O-38-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Уренский муниципальный район, Сельское поселение Карпунихинский сельсовет
22654424126д Малая Карпунихадеревня

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