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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
570Кюршево (Кюршевская), д.при оз. Онеге.2222346795Часовня православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
177. У Онега Озера-Кюршево, село бывшее государственное, при озере Онеге, дв, 24, жителей 176, церковь православная, лавка
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
23555. У онега КюршеваПалтогскоеОнежском озере2317До ближайшего поселения: 1. До школы: школа. До почтового отделения: 23. До пароходной пристани: 6. Крестьянское: 22. Не крестьянское: —. Крестьянское: 24. Не крестьянское: —. Крестьянское: 65. Не крестьянское: —. Крестьянское: 105. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34529Кюршеводеревня61°03'с.ш.36°04'в.д.P-37-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622444127д Кюршеводеревня