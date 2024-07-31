деревня Кюршево, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Кюршево

Вытегорский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд
570Кюршево (Кюршевская), д.при оз. Онеге.2222346795Часовня православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Кондушская волость
177. У Онега Озера-Кюршево, село бывшее государственное, при озере Онеге, дв, 24, жителей 176, церковь православная, лавка

Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года

НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
Олонецкая губерния, Вытегорский уезд, Кондушская волость
23555. У онега КюршеваПалтогскоеОнежском озере2317До ближайшего поселения: 1. До школы: школа. До почтового отделения: 23. До пароходной пристани: 6. Крестьянское: 22. Не крестьянское: —. Крестьянское: 24. Не крестьянское: —. Крестьянское: 65. Не крестьянское: —. Крестьянское: 105. Не крестьянское: —.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вытегорский район
34529Кюршеводеревня61°03'с.ш.36°04'в.д.P-37-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вытегорский муниципальный район, Оштинское сельское поселение
19622444127д Кюршеводеревня

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