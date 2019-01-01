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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1682Георгиевское (Егорье), с. вл.при р. Обше.142827112114Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
44. Егорье, село бывшее владельческое, при реке Обше, дворов 34, жителей 215, волостное правление, (уездный город в 15 верстах), церковь православная, лавка
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
520ЕгорьеСело1460139151Церковь, зем. школа, винная лав., пивная лав., четыре медочн. лавки
521Егорье 1-еДеревня15306673Пивная лав.
522Егорье 2-еДеревня15174750
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Егорье
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
109860Егорьедеревня55°52'33°09'N-36-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28606417101д Егорьедеревня