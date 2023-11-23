деревня Доброплёсы, Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Доброплёсы

Верхнедвинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Дризенский уезд
Доброплеса, 5 д.25Ник. Шадурский126951

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Дриссенский уезд, Юховичская волость
28ДоброплессыдеревняСвольна, рекаЛиснянского, православногоДоброплесскому сельскому обществу5
46Доброплессыбывшее имениеСвольна, река, Лисно, озероЛиснянского, православногоС. Шпакову, куп. , прав.-

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Верхнедвинский район, Чапаевский сельсовет
д Доброплесы12

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Верхнедвинский район, Освейский сельсовет
д. Доброплёсы22

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