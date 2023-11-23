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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Дризенский уезд
Доброплеса, 5 д.25Ник. Шадурский—126951
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
28ДоброплессыдеревняСвольна, рекаЛиснянского, православногоДоброплесскому сельскому обществу5
46Доброплессыбывшее имениеСвольна, река, Лисно, озероЛиснянского, православногоС. Шпакову, куп. , прав.-
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Доброплесы12
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Доброплёсы22