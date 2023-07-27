деревня Пустошка, Редкинская волость, Ямбургский уезд (на 1913) — Familio

Пустошка

Редкинская волость, Ямбургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Пустошки, Редкинской волости, Ямбургского уезда, Е. Герасимовым. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
По жалобе крестьянина д. Пустошки Реднинской волости Ямбургского уезда П. Гаврилова на постановление уездного съезда. 1914 г. // Центральный государственный исторический Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
5000Пустошка, д. вл.при р. безымянной.4343257389

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Редкинская волость
Пустошка д.353 стан3854 участок38почтовое отделение Редкино.

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