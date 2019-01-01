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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6043Тиволино, д. вл.при колодце.1314145662
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
636. Тиволино, деревня бывшая владельческая, при реке Медведице, дворов 17, жителей 102, волостное правление (уездный город в 13 верстах). В 2½ в. — церковь православная, Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
деревня Тиволино
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
47Тиволино27¾
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
129286Тиволинодеревня57°15'37°37'O-37-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28758000779д Тиволинодеревня