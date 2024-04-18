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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1011Гридина (Шайторовщина, Шайтрищина), д. вл.при колодцах.82285958
1082Новая (Шайтровщина, Шатровщина, Шайтрищина), д. вл.при рч. Наче.82272930
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
35. Гридина (Шайтровщина), деревня бывшая владельческая, при речке Наче, дворов 18, жителей 159, волостное правление (уездный город в 8 верстах). В 3 верстах — церковь пр Показать все
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
585ШайтровщинаДеревня7171756Мелочн. лав.
586ШайтровщинаСельцо75810
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
129793Шайтровщинадеревня55°49'33°03'N-36-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
28606422206д Шайтровщинадеревня