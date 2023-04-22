село Попово, село Попово, Полтавська область (на 2018) — Familio

Попово

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1423Попово (Пригаровка), с. вл.при рч. Кобелячке.2522129345328Церковь православная 1. Заводов 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
С. Попово20Петр Пригара18667
С. Попово21Григ. Пригара14054

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Волчеречская волость
284. Попово, село бывшее владельческое, дворов 135, жителей 845, церковь православная, школа, питейный дом, 6 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Волчеречская волость
13.0Попово село 1-я частьПоповское 1-ое52587137191329314643
13.0Попово село 2-я частьПоповское 2-ое5257888147170186356

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18925Поповеселоцентр сільської радир-н Новосанжарськийсільрада Попівська
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