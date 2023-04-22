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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1423Попово (Пригаровка), с. вл.при рч. Кобелячке.2522129345328Церковь православная 1. Заводов 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
С. Попово20Петр Пригара186—67
С. Попово21Григ. Пригара140—54
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
284. Попово, село бывшее владельческое, дворов 135, жителей 845, церковь православная, школа, питейный дом, 6 ветряных мельниц
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
13.0Попово село 1-я частьПоповское 1-ое52587137—191329314643
13.0Попово село 2-я частьПоповское 2-ое5257888—147170186356
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18925Поповеселоцентр сільської радир-н Новосанжарськийсільрада Попівська