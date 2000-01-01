деревня Белый Гремячий Ключ, Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Белый Гремячий Ключ

Симбирский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Симбирский уезд
180Белый Гремячий Ключ, д. удел.при р. Ташле.374951243278

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Подкуровская волость
55. Белый Гремячий Ключ, деревня бывшая владельческая и удельная, при речке Ташле, дворов 110, жителей 627, 2 питейных двора, паточн. звд., 5 картоф.-терочн. звд.

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Симбирский уезд, Подкуровская волость
206Белый Гремячий Ключ, сельцо, при Белом Гремячем Ключе; н. р.3535125388399

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