деревня Рождествено, Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927) — Familio

Рождествено

Орловский уезд, Орловская губерния (на 1927)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3470Рождествено, что на Оптушке (Кривцово), слоб. вл.при р. Оптушке.40½19½236058

Список населённых мест Орловской губернии 1927 года

№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
Орловская губерния, Орловский уезд, Ломовска волость
55769Кривцово (Ро ждественка)деревняРождественскийрк. ОптушкаВсего: 23. Крестьянского типа: 23.50771273280.5Моховая, Ю.-В. ж. д. : 4,3 км.п. а. Моховая: 4,3 км.2 шк. I-й ст.; Лик/п.
606118Рождественское II (Зубовка, Зубово)деревняРождественскийрк. ОптушкаВсего: 23. Крестьянского типа: 23.557613133.580.7Моховая, Ю.-В. ж. д. : 3,2 км.п. а. Моховая: 3,2 км.Лии/п.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.