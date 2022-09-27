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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3470Рождествено, что на Оптушке (Кривцово), слоб. вл.при р. Оптушке.40½19½236058
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
55769Кривцово (Ро ждественка)деревняРождественскийрк. ОптушкаВсего: 23. Крестьянского типа: 23.50771273280.5Моховая, Ю.-В. ж. д. : 4,3 км.п. а. Моховая: 4,3 км.2 шк. I-й ст.; Лик/п.
606118Рождественское II (Зубовка, Зубово)деревняРождественскийрк. ОптушкаВсего: 23. Крестьянского типа: 23.557613133.580.7Моховая, Ю.-В. ж. д. : 3,2 км.п. а. Моховая: 3,2 км.Лии/п.