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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4373Акулинино (Троицкое), с. вл.при враге Стрелице.351534124160Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
661. Окулинино, село бывшее владельческое, дворов 52, жителей 315, церковь православная, ветряная мельница
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
с. Акулинино 5104877
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Акулинино село42Лукъяновск. 602Черновск. 3748257
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
15724Акулининосело55°11'45°23'N-38-031
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Краснооктябрьский муниципальный район, Сельское поселение Салганский сельсовет
22636428106с Акулининосело