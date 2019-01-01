село Акулинино, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Акулинино

Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Сергачский уезд
4373Акулинино (Троицкое), с. вл.при враге Стрелице.351534124160Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Черновская волость
661. Окулинино, село бывшее владельческое, дворов 52, жителей 315, церковь православная, ветряная мельница

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Сергачский уезд, Черновская волость
с. Акулинино 5104877

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Черновская волость
Акулинино село42Лукъяновск. 602Черновск. 3748257

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Краснооктябрьский район
15724Акулининосело55°11'45°23'N-38-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Краснооктябрьский муниципальный район, Сельское поселение Салганский сельсовет
22636428106с Акулининосело

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