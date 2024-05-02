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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1002Фоменков, хут. каз.при рч. Криуше.403549165154
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
444. Фоменков, хутор бывший государственный, при речке Криуше, дворов 78, жителей 534, церковь православная, 2 ярмарки
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Фоменкова5486слободаФоменковскаго110731
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7424Фоменковосело50°05'с.ш.41°03'в.д.M-37-071
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20637428106с Фоменковосело