село Фоменково, село Фоменково, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Фоменково

Петропавловский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Богучарский уезд
1002Фоменков, хут. каз.при рч. Криуше.403549165154

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Старо-Меловатская волость
444. Фоменков, хутор бывший государственный, при речке Криуше, дворов 78, жителей 534, церковь православная, 2 ярмарки

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Петропавловская волость
Фоменкова5486слободаФоменковскаго110731

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Петропавловский район
7424Фоменковосело50°05'с.ш.41°03'в.д.M-37-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Петропавловский муниципальный район, Новотроицкое сельское поселение
20637428106с Фоменковосело
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