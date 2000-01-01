нет данных Минейковка, нет данных Минейковка, Ворнянская волость, Виленский уезд (на 1905) — Familio

Минейковка

Ворнянская волость, Виленский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
нет данных
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Ворнянская волость
Волейкишки или Минейковка (Минейко), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 21, раз. см. пред.
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