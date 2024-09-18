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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
244Польные, с. вл.при рч. Польной.272476323330Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Пальное. Д. Свистово, Хлевное и Хутор73Ал. и Петр Александ. Балашевы64714159
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
17. Пальные (Польные), село бывшее владельческое, при речке Пальной, дворов 116, жителей 812, церковь православная, 3 лавки
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Пальные село635814147848696430—7Бахмачеево3 сапожника, кузница
Пальные г. Балашова влад. усадьба6359—11102127—7БахмачеевоЦерковно-приходск. шк. камен. смешан.
Пальные г. Балашова вод. мельница6360————27—7БахмачеевоВод. мукомол. мельн.
Пальные поселок при церкви6361—9132227—7БахмачеевоКаменная церковь
Г. Балашова при с. Пильных в роще Отрог сторожка6363—24628—8Бахмачеево
Г. Балашова при селе Пальных кирпич зав.6365—11227—8Бахмачеево
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1132Пальныесело54°37'с.ш.39°17'в.д.N-37-055
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61627404141с Пальныесело