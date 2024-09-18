село Пальные, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Пальные

Рыбновский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
244Польные, с. вл.при рч. Польной.272476323330Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Пальное. Д. Свистово, Хлевное и Хутор73Ал. и Петр Александ. Балашевы64714159

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Бахмачеевская волость
17. Пальные (Польные), село бывшее владельческое, при речке Пальной, дворов 116, жителей 812, церковь православная, 3 лавки

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Бахмачеевская волость
Пальные село6358141478486964307Бахмачеево3 сапожника, кузница
Пальные г. Балашова влад. усадьба6359111021277БахмачеевоЦерковно-приходск. шк. камен. смешан.
Пальные г. Балашова вод. мельница6360277БахмачеевоВод. мукомол. мельн.
Пальные поселок при церкви636191322277БахмачеевоКаменная церковь
Г. Балашова при с. Пильных в роще Отрог сторожка6363246288Бахмачеево
Г. Балашова при селе Пальных кирпич зав.6365112278Бахмачеево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рыбновский район
1132Пальныесело54°37'с.ш.39°17'в.д.N-37-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рыбновский муниципальный район, Алешинское сельское поселение
61627404141с Пальныесело

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