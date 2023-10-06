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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по обвинению жит. с. Россошки Оськинской волости Когтева Ивана Федоровича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 169.
Дело по обвинению жит. с. Россошки Оськинской волости Саввина Ивана Емельяновича в дезертирстве. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р1922. Опись 1. Дело 305.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1785Россошки, с. каз.при рч. Девице.3520107410445Церковь православная.
1786Россошки, д. вл.при рч. Девице.35202010396
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
802. Россошки, село бывшее государственное, при речке Россошке, дворов 162, жителей 1069, церковь православная, лавка
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Россошки3127селоРоссошк.1911256
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7834Россошкисело51°14'с.ш.38°56'в.д.M-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20645437101с Россошкисело