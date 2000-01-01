Поселок №12
Чебсарский район, Северный край (на 1931)
- Статус
- не существует
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Поселок №12—170 апоселокРусские521012
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Поселок № 12 7196поселокЗимнее: 4 км. Летнее: 4 км.Зимнее: 14 км. Летнее: 14 км.Зимнее: 56 км. Летнее: 56 км.61
Поселок № 127197поселокЗимнее: 5 км. Летнее: 5 км.Зимнее: 13 км. Летнее: 13 км.Зимнее: 54 км. Летнее: 54 км.73